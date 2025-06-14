Женщина была поражена ценами в турецком McDonald's

Издание обратило внимание на публикацию в TikTok, где британская туристка поделилась своим удивлением по поводу цен в Турции. Женщина рассказала, что решила перекусить в McDonald's в аэропорту Анталии. Несмотря на то, что меню там практически не отличается от британского, туристка не могла поверить, сколько ей пришлось заплатить за несколько бургеров.

«Что я могу сказать? McDonald's в аэропорту Анталии - бешеные цены. Они просят 20 евро за Биг Мак. Мы заказали два тройных чизбургера, среднюю колу и среднюю фанту. Это составило 43,5 евро», - рассказала британка.

Женщина выразила мнение, что такая еда не стоит своих денег. Подписчики в комментариях согласились с туристкой и поделились своим опытом столкновения с завышенными ценами в турецких заведениях общественного питания.

Вместе с тем, некоторые отметили, что высокие цены на еду в аэропортах - обычное явление, и опытные путешественники предпочитают питаться до приезда в аэропорт.

Как отмечает Mirror, несмотря на разногласия в комментариях, большинство пользователей согласились, что Турция перестает быть бюджетным туристическим направлением, каким была раньше.