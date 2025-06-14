Женщина была поражена ценами в турецком McDonald's

Турция в течение нескольких десятилетий была символом качественного и при этом бюджетного туризма. Однако в последнее время все больше путешественников жалуются на высокие цены в этой стране, сообщает Mirror.
Издание обратило внимание на публикацию в TikTok, где британская туристка поделилась своим удивлением по поводу цен в Турции. Женщина рассказала, что решила перекусить в McDonald's в аэропорту Анталии. Несмотря на то, что меню там практически не отличается от британского, туристка не могла поверить, сколько ей пришлось заплатить за несколько бургеров.
«Что я могу сказать? McDonald's в аэропорту Анталии - бешеные цены. Они просят 20 евро за Биг Мак. Мы заказали два тройных чизбургера, среднюю колу и среднюю фанту. Это составило 43,5 евро», - рассказала британка.
Женщина выразила мнение, что такая еда не стоит своих денег. Подписчики в комментариях согласились с туристкой и поделились своим опытом столкновения с завышенными ценами в турецких заведениях общественного питания.
Вместе с тем, некоторые отметили, что высокие цены на еду в аэропортах - обычное явление, и опытные путешественники предпочитают питаться до приезда в аэропорт.
Как отмечает Mirror, несмотря на разногласия в комментариях, большинство пользователей согласились, что Турция перестает быть бюджетным туристическим направлением, каким была раньше.
«Индексы цен производителей на внутреннем рынке постоянно растут, что напрямую ведет к увеличению стоимости всех потребительских товаров и услуг. Соответственно, индекс потребительских цен во всех группах товаров значительно вырос с 2022 года. Категория продуктов питания и безалкогольных напитков демонстрирует один из самых высоких уровней инфляции в ИПЦ», - пишет издание.