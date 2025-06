ФОТО Джастин Тимберлейк наслаждался игрой в гольф в Йыэляхтме

Гольф-клуб EGCC поделился радостной новостью на своей странице в Facebook, написав забавный заголовок на английском: We've got sunshine in our pocket and Justin Timberlake on our turf. Can't stop this feeling! (У нас в кармане солнечный свет и Джастин Тимберлейк на нашем поле. Не могу остановить это чувство - прим.ред.). Клуб отсылал этим заголовком к хиту певца Can't Stop the Feeling.