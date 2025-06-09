Принц поп-музыки, десятикратный обладатель премии «Грэмми» и известный по ролям в комедийных фильмах Джастин Тимберлейк выступит сегодня вечером на Певческом поле в Таллинне. Помимо недавнего инцидента с вождением в нетрезвом виде, с этим исполнителем связан один из самых скандальных случаев, произошедший 20 лет назад в поп-культуре.