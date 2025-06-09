ВИДЕО «Нет грозы, молнии – уже хорошо!» Поклонники Джастина Тимберлейка вовсю ждут начала концерта в Таллинне

Соня, Полина и Милена пришли за одну минуту до открытия ворот. Больше всего на концерте они ждут песню My love. Девушки тщательно подготовились к непогоде: надели дождевики и тепло оделись. Оптимизма они не теряют. Погода их немного смущает, но, по словам Сони, «в принципе, ничего».

А Милену погода огорчила: «У меня были большие намерения на этот день».

После открытия ворот девушки побежали, чтобы занять место поближе к сцене. «Мы ждем музыки, громкой музыки!» - подытожила Полина.

Алексей и Анастасия приехали специально ради концерта в Таллинн из Финляндии. По их мнению, проживание в Таллинне на две ночи обошлось недорого и «по финским меркам нормально».

Он признался, что является давним фанатом Джастина Тимберлейка, поскольку раньше был диджеем: «Диджейское прошлое дает о себе знать». Анастасия сказала, что билеты на концерт были подарком мужу на день рождения.

«Ждем, конечно, старых хитов», - сказал он. Насчет погоды пара призналась, что больше всего ждет хорошей погоды: «Ожидаем, что дождь перестанет идти - это, наверное, основное сегодня. Не радостно встречает нас Таллинн».

Эдвард и Дарья тоже приехали из Латвии. Приехали они еще вчера. Проживание им обошлось примерно в 200-300 евро за три дня. Жилье они сняли за три недели до концерта. Относительно погоды были оптимистичны. «Могло бы быть и лучше, хорошо и не ливень», - признался Эдвард. А Дарья отметила: «Нет грозы, молнии - уже хорошо».