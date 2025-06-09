ФОТО На любой вкус: смотрите, сколько стоят еда и напитки на концерте Джастина Тимберлейка в Таллинне

Из-за дождя люди прячутся под зонтами на фуд-корте, где представлен широкий выбор еды и напитков. Есть как легкие закуски, так и более сытные блюда. Закуски стоят от 3 до 5 евро, например чесночные сухарики, сырные снеки и колбаски кабанос - все по 5 евро.

Также можно купить попкорн, сладкие блинчики и мороженое по 5 евро. Для тех, кто хочет поесть основательно, предлагаются шашлык, рамен, суши, ребра, бургеры, пицца и картофель фри.

Из конкретных позиций: шаурма стоит 12 евро, пельмени - 9, Fish & Chips - 12, сеты суши по 9.

Алкогольные коктейли стоят по 12 евро, а вода - 3.

Концерт Джастина Тимберлейка. Цены. Фото: Фото автора.

Отдельно от зоны с едой расположен киоск, где можно купить дождевик. Стоимость одного плаща - три евро. Для тех, кто не любит громкую музыку, здесь же продаются беруши. Цена одной пары - два евро.

Концерт Джастина Тимберлейка. Цены. Фото: Фото автора

Очередей за фирменной одеждой нет. Футболки - от 45 евро, теплые худи - 85 евро, шоперы - 35 евро, кепки - 40 евро.

Концерт Джастина Тимберлейка. Цены. Фото: Фото автора

Информация о залоговой таре

В зоне проведения мероприятия используются залоговые стаканы. Процесс прост: за каждый залоговый предмет взимается 3 евро, и после возвращения стакана вам возвращают залог в размере 2 евро, а 1 евро остается организатору в качестве платы за обработку.

Эта инициатива гарантирует, что мы совместными усилиями внесем вклад в охрану окружающей среды, в сохранение чистоты природы Эстонии и ликвидацию одноразовых пластиковых отходов.

Плата за обработку позволяет покрыть расходы, связанные с услугой, включая сбор, очистку и транспортировку предметов многоразового использования.

Как запросить возврат депозита:

Сохраняйте залоговые стаканчики: не выбрасывайте залоговые стаканчики и посуду в урну для мусора. Храните их на протяжении мероприятия и используйте повторно.

Возврат в указанные места: точкой возврата являются палатки «Возврат залоговой тары». Обратите внимание, что для стаканов есть три отдельных пункта возврата; стаканы не принимаются в торговых палатках.