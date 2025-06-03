СМОТРИТЕ Преданные поклонники Imagine Dragons уже с самого утра караулят у Певческого поля

Сегодня, 3 июня, на Таллиннском Певческом поле выступит популярная рок-группа Imagine Dragons. И хотя артисты выйдут на сцену только в 21:30, преданные поклонники выстроились у ворот уже в 10 утра.
Одна из самых успешных поп-рок-групп современности - Imagine Dragons - вновь выступит в Эстонии спустя девять лет. Концерт в Таллинне станет частью мирового тура в поддержку нового альбома Loom.
Группа Imagine Dragons, в состав которой входят Дэн Рейнольдс (вокал), Уэйн Сермон (гитара) и Бен МакКи (бас-гитара), была создана в 2008 году и молниеносно покорила сердца миллионов слушателей. Живые выступления артистов наполнены страстью, искренностью и мощной энергетикой. Нередко поклонники уходят с концерта со слезами на глазах: настолько сильную эмоциональную связь музыканты создают со своей аудиторией.
Сегодняшний концерт Imagine Dragons в Таллинне обещает собрать десятки тысяч поклонников не только из Эстонии, но и из соседних стран. Многие зрители пришли заранее, чтобы занять лучшие места у сцены. Уже с утра у ограждений Певческого поля начали собираться фанаты, и их число с каждым часом растет.