СМОТРИТЕ Преданные поклонники Imagine Dragons уже с самого утра караулят у Певческого поля

Одна из самых успешных поп-рок-групп современности - Imagine Dragons - вновь выступит в Эстонии спустя девять лет. Концерт в Таллинне станет частью мирового тура в поддержку нового альбома Loom.

Группа Imagine Dragons, в состав которой входят Дэн Рейнольдс (вокал), Уэйн Сермон (гитара) и Бен МакКи (бас-гитара), была создана в 2008 году и молниеносно покорила сердца миллионов слушателей. Живые выступления артистов наполнены страстью, искренностью и мощной энергетикой. Нередко поклонники уходят с концерта со слезами на глазах: настолько сильную эмоциональную связь музыканты создают со своей аудиторией.