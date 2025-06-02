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Почему официант в Италии может не падать вам кофе – неожиданные причины, которые удивят жителей Эстонии

Перевод: Анастассия Аанья
Фото статьи

Представь себе: ты сидишь теплым солнечным утром в уличном кафе Рима, ноги немного устали после прогулки по старому городу, ты заказываешь капучино к обеду... и вдруг замечаешь, как официант на мгновение смотрит на тебя с замешательством. Он улыбается и приносит кофе, но в его взгляде читается легкое удивление. Что пошло не так?

Как выясняется, даже такой простой напиток, как кофе, может оказаться источником культурных недоразумений, особенно если оказаться в стране, где вокруг него веками формировались особые правила. В Италии, например, эти правила прочно вплетены в повседневную жизнь.

Для итальянцев кофе - это и рутина, и ритуал, и часть культуры. Однако капучино, или эспрессо с молочной пеной подается исключительно в начале дня. Завтрак в Италии часто означает быстрый кофе и корнетто у стойки бара. Кофе с молоком более сытный и тяжелый, поэтому после обеда для итальянца он был бы так же неожиданен, как десерт перед основным блюдом.

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