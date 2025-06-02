ТЫСЯЧИ ЕВРО Ученик автошколы разбил арендованный через Bolt автомобиль: хотел потренироваться в вождении

В понедельник, 2 июня, во второй половине дня в Харьюском уездном суде прошло заседание, по делу на котором сторонами выступали фирма Bolt, занимающаяся арендой автомобилей, и ученик автошколы Кирилл. «За рулем был я, и аварию тоже устроил я», - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб.
Хотя в суд в понедельник были вызваны Тамара и Кристина Кяйс, материальный ущерб Bolt был причинен не ими, а третьим лицом - ведь в момент аварии за рулем находился друг внука Тамары, Кирилл.