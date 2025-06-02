ТЫСЯЧИ ЕВРО Ученик автошколы разбил арендованный через Bolt автомобиль: хотел потренироваться в вождении

Для того, чтобы взять в аренду автомобиль Bolt Drive требуется приложение и водительское удостоверение для разблокировки дверей автомобиля. В приложении содержится вся информация, необходимая для использования автомобиля.

В понедельник, 2 июня, во второй половине дня в Харьюском уездном суде прошло заседание, по делу на котором сторонами выступали фирма Bolt, занимающаяся арендой автомобилей, и ученик автошколы Кирилл. «За рулем был я, и аварию тоже устроил я», - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб.