ГОРОСКОП НА 3 ИЮНЯ Овны излишне впечатлительны и обидчивы, Рыбам стоит быть более терпеливыми

В семейных отношениях нарастает напряженность, представители разных поколений ссорятся, пытаясь доказать друг другу свое превосходство, возможны неприятные известия от дальних родственников. В сфере романтических привязанностей влияние позитивных тенденций выражено более явно, влюбленные смогут достичь взаимопонимания.
День связан с проблемами в работе, разладом между давними деловыми партнерами. Приходится вернуться к давно решенным проблемам, старые противоречия снова напоминают о себе. Отложите обсуждение совместных проектов, не торопитесь подписывать документы, касающиеся сотрудничества - сейчас нужно успокоиться, обдумать сложившуюся ситуацию, взвесить все «за» и «против». Самостоятельная работа даст возможность существенно увеличить доходы, однако рассчитывать на легкие заработки не приходится.
Овен
Овны излишне впечатлительны и обидчивы, поэтому день может принести им немало неприятных эмоций. Стоит настроиться на более позитивный лад, тем более звезды сегодня не подготовили для вас ни непреодолимых трудностей, ни неразрешимых проблем. Возможно улучшение финансового положения, бизнесмены смогут увеличить свои доходы, заключив выгодные сделки.
Можно рассчитывать на эмоциональную поддержку друзей, любимого человека и членов семьи - сегодня вы без труда ладите с близкими, а они понимают вас с полуслова. Звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных заведений, провести свободное время дома.
Телец
Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связей со старыми партнерами и поиска новых. Вы общительны, дружелюбны, легко располагаете к себе людей и производите чрезвычайно благоприятное впечатление на влиятельных особ -пользуйтесь этим, чтобы реализовать свои самые смелые планы. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика.
Атмосферу в семье не назовешь гармоничной: взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается. Однако Тельцы, не пренебрегающие своими обязанностями и не забывающие о данных обещаниях, могут не опасаться серьезных конфликтов и бурных ссор.
Близнецы
Близнецов ждет чрезвычайно удачный с финансовой точки зрения день. Звезды обещают значительные денежные поступления, выгодные сделки. В остальном же в деловой сфере преобладает влияние негативных тенденций: день связан с многочисленными мелкими проблемами, которые не позволят вовремя решить даже самые обычные рабочие вопросы. Предложения помощи будут поступать постоянно, но искать ответы на самые важные вопросы вам придется самостоятельно.
Благоприятен эмоциональный фон, будет радовать общение с близкими. Ваши новые идеи будут встречены с пониманием и одобрением, а любые поступки и высказывания окружающие истолкуют правильно. Влюбленным не стоит скрывать своих чувств: день как нельзя лучше подходит для романтических признаний.
Рак
Это благоприятный день для работы: Раки легко справляются не только с обычными профессиональными обязанностями, но и с новыми делами. Не бойтесь оригинальных решений, смелых поступков: сегодня звезды оказывают храбрым особое покровительство, и награда за подвиги не заставит себя ждать. При этом не исключены разногласия с руководством; вы можете отстаивать свою точку зрения, сохраняя спокойствие - вскоре ваша правота станет очевидной для всех.
Вы жаждете новых впечатлений и перемен в своей жизни, родственники же относятся ко многим вашим поступкам настороженно. Юных представителей знака будет раздражать неослабевающее внимание представителей старшего поколения.
Лев
Львы могут рассчитывать на серьезные профессиональные победы. Ваш авторитет укрепляется, некоторых представителей знака ожидает повышение по службе. Недоброжелатели не могут взирать на ваши успехи равнодушно и наверняка попробуют вмешаться, но попытки их не увенчаются успехом. Проявите осмотрительность при общении с руководством и влиятельными людьми: ваши неосторожные высказывания будут истолкованы ложно, что создаст плодородную почву для будущих конфликтов.
Отношения с родственниками тоже не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим. Будьте снисходительны, старайтесь не раздражаться по мелочам, и вы почувствуете, что к вам возвращается душевное равновесие.
Дева
Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком: именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Любой ваш поступок может стать причиной для ссоры; придется постараться, чтобы не допустить развития конфликта. Ситуация лишь усугубится, если вы попытаетесь решить все проблемы разом, поэтому проявляйте осмотрительность и избегайте опрометчивых поступков.
Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать, найти новых союзников и укрепить свои позиции на работе.
Весы
В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью, поэтому Весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Помните, что сегодня звезды на вашей стороне, и старайтесь ни на минуту не терять уверенность в себе. Упорство, аккуратность и исполнительность помогут вам не только справиться с профессиональными проблемами, но и завоевать расположение влиятельных людей.
Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи, а у влюбленных не будет причин сомневаться в чувствах своего избранника.
Скорпион
Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся, но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. Оно станет причиной незначительного ухудшения самочувствия, а также раздражительности, которая будет появляться очень некстати. Сохраняйте контроль над своими эмоциями и не забывайте о поставленных целях: у вас есть шанс их добиться.
День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных Скорпионов. Влюбленные получат массу удовольствия от общения, а тех, кто еще находится в поисках своей «половинки», ожидают приятные встречи. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий – вы прекрасно проведете время.
Стрелец
Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Звезды обещают особое покровительство тем, кто готов к сотрудничеству и охотно пожертвует собственными амбициями ради интересов общего дела. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны.
Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным. Зато от общения с близкими людьми вы получите массу удовольствия, а новое романтическое знакомство положит начало значительным переменам в личной жизни.
Козерог
День противоречивый и сложный. Вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно, однако откладываете решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Возможны значительные расходы, ожидаемые денежные поступления едва ли будут получены в срок, поэтому старайтесь расходовать деньги экономно. Нежелательно совершать долгие поездки, проводить деловые переговоры с иностранцами.
Разногласия с родственниками серьезны, пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем. В этой непростой ситуации вы можете рассчитывать на поддержку любимого человека, однако и здесь о полном взаимопонимании и истинной гармонии можно только мечтать.
Водолей
Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере: звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым, и советуют еще раз обдумать сложившуюся ситуацию. Расставание с привычными иллюзиями для многих будет болезненным, но именно оно станет началом нового, интересного и важного жизненного периода. Финансовая картина неблагоприятна, вы распоряжаетесь деньгами неразумно и пропускаете мимо ушей толковые советы.
Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться, отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.
Рыбы
Будьте терпеливы: успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Вы склонны проявлять излишнюю расточительность и тратить больше денег, чем следовало бы; постарайтесь вовремя остановиться, поскольку дело может закончиться серьезными неприятностями. Неплохи профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководства позволит вам легко и изящно преодолеть любые преграды.
Влюбленные будут ссориться из-за мелочей, одинокие Рыбы - вести себя провокационно в надежде привлечь внимание представителей противоположного пола. И то, и другое ведет к истощению эмоциональных сил, снижению жизненного тонуса.