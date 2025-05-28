ГАЛЕРЕЯ Приготовьтесь: легендарный фестиваль возвращается в Таллинн – еще ярче и масштабнее, чем когда-либо!

Вкусная еда, отличные напитки, лучшие артисты и незабываемая атмосфера: один из самых масштабных фестивалей в странах Балтии, Mulliga & Mullita, состоится уже 7 июня!
Уже 7 июня во дворе замка Маарьямяэ в Кадриорге в третий раз пройдет фестиваль Mulliga & Mullita! Гостей ждет отличная музыка и дегустация разнообразных виноградных напитков - с пузырьками и без, на любой вкус!
Музыкальное настроение фестивалю зададут лучшие артисты Эстонии! На сцену выйдут любимцы публики - легендарные Smilers, харизматичный Койт Тооме и Стефан, покоривший сердца тысяч слушателей.
Особую атмосферу создаст гость из Италии - Томмасо Примавера, который подарит публике тепло настоящей итальянской эстрады.
Смотрите, как прошел прошлогодний фестиваль: