ВИДЕО Группа Imagine Dragons, которая скоро выступит в Таллинне, поддержала Украину во время концерта

Во время исполнения песни Believer певец взял желто-голубой флаг и прошелся с ним по сцене. Таким образом, музыканты в очередной раз продемонстрировали свою поддержку Украине.

В состав группы Imagine Dragons входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и Дэн Платцман на ударных. Музыканты получили много престижных наград за свое творчество, в частности, трижды American Music Award, пять раз Billboard Music Awards, одну награду «Грэмми» и одну World Music Award.

Участники коллектива неоднократно поддерживали украинцев в борьбе с российской агрессией. На своих выступлениях по всему миру Imagine Dragons призывают прекратить войну в Украине. Например, Дэн выходил не только с украинским флагом на сцену, но и с плакатом в желто-голубых цветах.