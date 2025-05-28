БУДЕТ ШУМНО! В Таллинн едет группа «Каста»: уже на этих выходных

Ростовская четверка исполнит свои главные хиты, накопившиеся за более чем 20-летнюю историю коллектива.

20 лет назад группа «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За этот впечатляющий срок ребята выпустили шесть совместных альбомов и около полдюжины сольных работ.

Сегодня тексты «Касты» знают наизусть даже те, кто не считает себя фанатом рэпа.