БУДЕТ ШУМНО! В Таллинн едет группа «Каста»: уже на этих выходных

Уже в это воскресенье, 1 июня, группа «Каста» даст концерт в таллиннском клубе Privé Club. Ростовские парни порадуют фанатов и любителей рэпа своими хитами. Ограничение по возрасту: 0+!
Ростовская четверка исполнит свои главные хиты, накопившиеся за более чем 20-летнюю историю коллектива.
20 лет назад группа «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За этот впечатляющий срок ребята выпустили шесть совместных альбомов и около полдюжины сольных работ.
Сегодня тексты «Касты» знают наизусть даже те, кто не считает себя фанатом рэпа.
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