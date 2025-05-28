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Ср, 28.05.2025
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БУДЕТ ШУМНО! В Таллинн едет группа «Каста»: уже на этих выходных

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Уже в это воскресенье, 1 июня, группа «Каста» даст концерт в таллиннском клубе Privé Club. Ростовские парни порадуют фанатов и любителей рэпа своими хитами. Ограничение по возрасту: 0+!

Ростовская четверка исполнит свои главные хиты, накопившиеся за более чем 20-летнюю историю коллектива.

20 лет назад группа «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За этот впечатляющий срок ребята выпустили шесть совместных альбомов и около полдюжины сольных работ.

Сегодня тексты «Касты» знают наизусть даже те, кто не считает себя фанатом рэпа.

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