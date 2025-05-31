ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Собаки из столичного приюта обрели новый дом, а в Нарве вновь родилось чудо

На уходящей неделе партия реформ и «Ээсти 200» подготовили окончательный вариант коалиционного соглашения, а Кая Каллас пригрозила Китаю санкциями за кибератаку на Чехию. Но кроме всего этого в Эстонии было много чего милого и увлекательного.
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
На прошлой неделе мы рассказывали о доме‑приюте Happy Family MTÜ в Таллинне и его хозяйке Татьяне Слоновой, которой врачи поставили неутешительный диагноз - терминальную стадию рака. Несмотря на это, она продолжает заботиться о своих подопечных и искать для них новые дома.
22 мая Татьяна Слонова, хозяйка приюта Happy Family MTÜ, рассказала, что спрос на собак оставляет желать лучшего. «Спрос сильно упал. Экономическая и политическая ситуации.... Все взаимосвязано, к сожалению», - рассказала она. Публикация собрала массу положительных реакций и откликов.
После выхода статьи из приюта забрали две собаки - Асю и «Асольку-колбасольку».
Если у вас появилось желание познакомиться с кем-то из подопечных, смело приезжайте в приют! Там можно увидеть всех собак и погулять с теми, кто приглянется. Кто знает - возможно, именно здесь вы встретите верного друга, который станет частью вашей жизни, а вы для него - всем на свете.
Забрать собаку к себе домой или поддержать приют и Татьяну Слонову материально можно на сайте Happy Family MTÜ или Instagram.
А в Нарве на сцене Дома культуры «Ругодив» развернулось завораживающее зрелище. Красочный калейдоскоп сказочных персонажей образовал магическую воронку, которая, головокружительно вращаясь, неумолимо вовлекла ошеломленную героиню в иной мир, поражающий своей феерической абсурдностью.
«Мы работали более полугода, и все - от костюмов до декораций - сделали сами», - рассказала руководитель студии Елена Коломийцева. Актеры - дети от 12 до 17 лет. Получился спектакль не только для детей, но и для взрослых, «готовых снова поверить в чудо».
На сцене Центра русской культуры прошла «Солнечная линия» - терапевтическая комедия Ивана Вырыпаева. Александр Гудков и Наталья Еприкян сыграли супругов, пытающихся наладить контакт.
Голос за кулисами - сразу узнаваемый, принадлежащий артисту Александру Гудкову - предупредил: предстоящий спектакль имеет возрастное ограничение 18+. А значит, детей, внуков и даже слишком молодых жен стоило оставить дома.
«Будет ненормативная, нецензурная лексика. Мы все с вами живые люди - не будем ханжами - и используем ее в нашей нелегкой жизни. И поверьте, это п***ец как важно для нашего спектакля», - предупредил Гудков.
В четверг спасатели достали из-под террасы кафе у площади Вабадузе в центре Таллинна семнадцать птиц, оказавшихся в ловушке. По сообщению Пыхьяского спасательного центра, информация о том, что семья гоголей попала в беду, поступила в Центр тревоги в 15:06.
Спасатели из Лиллекюла собрали семнадцать маленьких пернатых в картонную коробку и передали их зоозащитникам, которые продолжат заботиться о птицах.
На этой неделе начинаются строительные работы нового здания на пляже Штромка, которые продлятся до августа. Следующим этапом станет обустройство интерьера, а здание введут в эксплуатацию осенью.
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, новое пляжное здание поможет сделать общественное пространство Штромки более целостным и удобным для пользователей.
«Новое пляжное здание придаст Штромке свежий облик и предоставит долгожданные удобства, сделав пляж ещё более комфортным и приятным местом для отдыха. Архитектурное решение открывает вид на море и создает логичное пространственное зонирование на променаде. Особенно важно, что здание будет использоваться круглый год и при необходимости может быть перемещено, что дает городу гибкость в планировании будущих решений. Радует и то, что проект отвечает ожиданиям местных жителей как с точки зрения функциональности, так и экологичности», - сказал Яаму.
В Таллинне в Центре русской культуры прошло праздничное мероприятие по случаю дня рождения танцевально-модельной школы Sixtina. В рамках торжества были выбраны и новые королевы красоты.
На сцене Центра русской культуры выступили талантливые ученики школы Sixtina и приглашенные артисты. В честь дня рождения школы выбрали «Мисс Эстония 2025», «Миссис Эстония 2025», «Миссис Эстония Классик 2025», а также «Мисс Тин Эстония» и «Мини Мисс Эстония».
Титул «Мисс Эстония 2025» завоевала 20-летняя Йонне-Лийс Палс. Звание «Миссис Эстония» досталось Кадри Виханди, а титул «Миссис Эстония Классик 2025» - Марине Сатс. Самой юной победительницей стала 7-летняя Элизабет Лыуке, получившая титул «Мини Мисс 2025».
В пик летнего сезона суда Viking Line Gabriella и Cinderella, курсирующие по маршруту Хельсинки-Стокгольм, будут также выполнять ежедневные поочередные рейсы по маршруту Хельсинки-Таллинн. Об этом предприятие сообщилоBNS.
Благодаря летним маршрутам Viking Cinderella и Gabriella можно начать круиз из Таллинна в Стокгольм во второй половине дня, а прибыть в город на следующее утро. Основные достопримечательности Стокгольма находятся в нескольких минутах ходьбы или езды на катере от терминала Viking Line.
Во вторник вечером, 27 мая, в таллиннской Галерее дизайна и архитектуры состоялось торжественное открытие выставки художника Владимира Бачу. Это событие приурочено к 60-летию мастера, чья творческая судьба тесно связана с Эстонией.
Владимир Бачу уже 40 лет живет и создает свои картины в Эстонии, и при этом по-прежнему считается одним из лучших художников на своей родине - в Молдове. Выставку решили открыть именно сейчас, в преддверии лета, по нескольким значимым причинам: во‑первых, в этом году художнику исполнилось 60 лет, во‑вторых, ровно 40 лет назад он переехал в Эстонию, а в‑третьих, вот уже 30 лет он официально считается эстонским художником.
Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку, предусматривающая строительство новых жилых и коммерческих объектов на границе с центром города - в Ласнамяэ, в районе Паэвялья - напротив планируемой Таллиннской больницы на Нарвском шоссе.
Участок находится в квартале между Нарвским шоссе и улицей Вана-Куули и является важным дополнением к решению пространственной организации городской среды. План охватывает территорию площадью 5,53 гектара, расположенную на земельных участках по адресам Нарвское шоссе, 150, 150а и 150б, а также улица Альвари 1, 1а, 3 и 5, из которых будет сформировано 14 участков с назначением под жилую и коммерческую застройку, общественные здания, общедоступные территории и транспортные земли.
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