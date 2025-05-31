ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Собаки из столичного приюта обрели новый дом, а в Нарве вновь родилось чудо

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Столичный приют MTÜ Happy Family. Фото: Konstantin Sednev

На прошлой неделе мы рассказывали о доме‑приюте Happy Family MTÜ в Таллинне и его хозяйке Татьяне Слоновой, которой врачи поставили неутешительный диагноз - терминальную стадию рака. Несмотря на это, она продолжает заботиться о своих подопечных и искать для них новые дома.

22 мая Татьяна Слонова, хозяйка приюта Happy Family MTÜ, рассказала, что спрос на собак оставляет желать лучшего. «Спрос сильно упал. Экономическая и политическая ситуации.... Все взаимосвязано, к сожалению», - рассказала она. Публикация собрала массу положительных реакций и откликов.

После выхода статьи из приюта забрали две собаки - Асю и «Асольку-колбасольку».

Если у вас появилось желание познакомиться с кем-то из подопечных, смело приезжайте в приют! Там можно увидеть всех собак и погулять с теми, кто приглянется. Кто знает - возможно, именно здесь вы встретите верного друга, который станет частью вашей жизни, а вы для него - всем на свете.

Забрать собаку к себе домой или поддержать приют и Татьяну Слонову материально можно на сайте Happy Family MTÜ или Instagram.

Фрагмент детского мюзикла «Алиса и Страна чудес».​ Фото: Александр Мясоедов