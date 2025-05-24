Поколение со склоненной головой: как гаджеты изменили осанку и чем это нам грозит

Современные люди уже практически не представляют своей жизни без смартфона, планшета, компьютера. Согласно исследованиям, в среднем наш современник проводит 2-5 часов в Сети, а фрилансеры и сотрудники, работающие на удаленном доступе, сидят перед экранами по 8-12 часов. Жизнь с наклоненной головой стала для нас обыденностью и уже мало кого беспокоит, кроме врачей, пишет ТСН.
Чем угрожает здоровью такой образ жизни, рассказал украинский врач Владимир Андреевич Берсенев.
К сожалению, особенно сложные физиологические последствия зависимости от гаджетов врачи наблюдают у детей и подростков, поскольку из-за еще не сформировавшихся костной и мышечной системы их спины и шеи слишком быстро «реагируют» на постоянную изогнутость искривлениями позвоночника. По словам врача, через 30 лет проблема «компьютерной шеи» выйдет на лидирующие позиции среди других неврологических проблем у детей и подростков. Нынешнее поколение можно назвать «поколение со склоненной головой». Люди не отрываются от гаджетов даже за рулем автомобиля, гуляя по парку, сидя в метро и автобусах.
Что происходит с шеей, когда она наклонена
Мало кто задумывается над тем, что нагрузка, которую испытывает наша шея, находясь в наклоненном положении, может равняться просто поражающему весу - 27 килограммов. Берсенев объяснил, что голова человека весит около 5 килограммов. Когда мы ее наклоняем, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает - под углом 15 градусов этот вес составляет около 12 килограммов, 30 градусов - примерно 18 килограммов, а если градус наклона 60 градусов, то нагрузка уже до 27 килограммов. Представьте себе, что происходит с шеей человека, если такой вес он держит на себе 3-5 часов подряд!
Пять главных проблем, к которым приводит гаджетомания
1. «Компьютерная шея»
Проявляется посредством нарушенной осанки. Человек может ощущать головную боль или синдром «тяжелой головы», скованность мышц шеи и плеч. Нередко наблюдается устранение шейных позвонков и даже ограничение подвижности.
2. Ущемление нервных окончаний и сосудов
Пережатие позвоночной артерии неизбежно приводит к ухудшению кровоснабжения мозга. Человек может ощущать при этом головокружение, онемение рук или пальцев, шум в ушах, ослабление памяти и концентрацию внимания. Значительно возрастает риск развития шейного остеохондроза, протрузий и грыж.
3. Нарушение зрения
Фокусировка на экране вызывает перенапряжение мышц глаз, что может привести к спазму аккомодации (возникает ошибочная близорукость). Очень часто пациенты жалуются на усталость глаз, «песок в глазах», красноту, дискомфорт, слезотечение.
4. Риски для дыхания и работы сердечно-сосудистой системы
Наклон головы в течение длительного времени вызывает сжатие грудной клетки и, естественно, уменьшает ее объем. Дыхание перестает быть полноценным, а поверхностное дыхание приводит к кислородному голоданию. Это опасное состояние, когда человек начинает испытывать хроническую усталость, снижение энергии и работоспособности. В перспективе это часто оказывает влияние на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.
5. Психоэмоциональные последствия
Изменения осанки оказывают непосредственное влияние на ухудшение настроения, общего состояния, снижение работоспособности и, как следствие, жизненного успеха. Современные исследования нередко отмечают, что именно с «склоненной головы» начинаются депрессивные процессы.
Профилактика «компьютерной шеи»: заботьтесь о своем теле, контролируйте позы и движения
Равная шея и здоровый позвоночник зависят от нашего понимания, что тело человека не приспособлено для многочасового замирания. Необходимый баланс – движение, изменение позы, отдых.
Первым условием профилактики есть эффективная организация рабочего и цифрового пространства. Монитор должен быть на уровне глаз - это снижает наклон головы и распределяет нагрузку более равномерно. Особое внимание уделите выбору рабочего кресла.
Смартфоном пользуйтесь так, чтобы подбородок не был прижат к груди.
Каждый час или даже чаще устраивайте паузы: легкую разминку. Подходят простые действия - покрутить головой, размять плечи, встать и сделать несколько приседаний.
Если вы постоянно связаны с компьютерной деятельностью, подумайте о том, чтобы выделить время и записаться на йогу или пилатес. Это необходимо для снятия напряжения и улучшения подвижности.
И не забывайте о качественном и полноценном сне. Позаботьтесь о комфортном матрасе и подушке - это то, на чем не стоит экономить. Ровная шея – это не только красота осанки, это основа здоровья вашего организма. Берегите себя!