Пассажиру Elron пришлось купить билет в первый класс: даже там было душно и тесно

Ежемесячно женщине приходится тратить почти сто евро на проездной. Каждое утро она ездит из Рапла в Таллинн на работу. «За эти деньги я каждое утро долженa стоять в переполненном вагоне целый час. Разве такое вообще допустимо?» - спрашивает она.
Лийсбет ездит из Рапла в Таллинн на поезде каждое утро. Она рассказала порталу Elu24, что в последнее время поезд оказывается переполнен уже на первой остановке. Многие пассажиры вынуждены стоять всю дорогу, около часа, несмотря на то, что покупают полный билет.