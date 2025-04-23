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Пассажиру Elron пришлось купить билет в первый класс: даже там было душно и тесно

Фото статьи
Фото: Erakogu

Ежемесячно женщине приходится тратить почти сто евро на проездной. Каждое утро она ездит из Рапла в Таллинн на работу. «За эти деньги я каждое утро долженa стоять в переполненном вагоне целый час. Разве такое вообще допустимо?» - спрашивает она.

Лийсбет ездит из Рапла в Таллинн на поезде каждое утро. Она рассказала порталу Elu24, что в последнее время поезд оказывается переполнен уже на первой остановке. Многие пассажиры вынуждены стоять всю дорогу, около часа, несмотря на то, что покупают полный билет.

«Меня очень злит, что людям продают дорогие билеты. Стоимость только растет, а что я получаю в итоге? Стою из Рапла в Таллинн всю дорогу», - говорит она.

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