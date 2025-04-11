30 ЛЕТ РАДУГИ «Позвонили, спросили: можешь?» Хореограф JOY придумал вирусный танец Томми Кэша

Студия JOY родилась 30 лет назад в приграничном городе Валга, и теперь известна на всю Эстонию. А после того, как выпускник и педагог студии придумал танец к Espresso Macchiato, «джойский» дух охватил всю Европу и даже США - завораживающие движения Томми Кэша пытаются повторить по всему миру.

16 апреля в Таллинне JOY устраивает большой концерт в честь 30-летия. Накануне этого события в студии Limon LIVE побывали руководитель студии Марина Еремина и хореограф-педагог Игорь Лидер. Разговор получился очень откровенным, а выпуск очень веселым!

Игорь Лидер и Марина Еремина: JOY - это как вирус, это на всю жизнь! Фото: Madis Veltman

Марина Еремина рассказала, как в непростые 90-е осталась без работы, и как под рюмку коньяка родилась идея создать творческую студию. Назвали ее JOY - в честь девочки Джойки из библейских сказок, которая ходит по миру и собирает друзей. Марине Ереминой показалось, что для интернационального коллектива это самое подходящее и символичное название. На логотипе решили нарисовать радугу - как символ чистоты после дождя.

Руководитель JOY Марина Еремина: так в один день мы стали безработными и... придумали студию! Фото: Madis Veltman

«Разные национальности, разная культура - это было в фундаменте нашего JOY, - вспоминает Марина Еремина. - Поэтому, чтобы никого не обидеть, мы решили взять радугу - эту чистоту природы - на логотип. Но тогда цветные принтеры были настолько дорогими, настолько нереальными... Мы выбрали только три цвета. Получилась своеобразная радуга». Именно эта красно-желто-синяя радуга до сих пор украшает логотип коллектива.

Игорь Лидер: «Мне позвонили, спросили: можешь? Я сказал - да, могу!» Фото: Madis Veltman