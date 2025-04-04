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«Он украл мою мечту!» Конфликт между известным музыкантом и эстонским парадистом набирает обороты

Фото статьи
иллюстрация: Elu24 kollaaž / Madis Veltman

Кердо Мёлдер резко высказался в соцсетях в адрес Хенрика Норманна, обвинив его в том, что тот в статье Õhtuleht он ложно заявил, будто мечта жить на Хийумаа была его собственной мечтой. «Ты присвоил мою мечту и теперь выступаешь с ней», - пишет Мёлдер в Facebook. «Здесь нужен врач. Позвоните врачу», - прокомментировал Норманн публикации музыканта.

Как пишет Õhtuleht, Хенрик Норманн сейчас занимается строительными работами у себя дома на Хийумаа. В данный момент идет строительство сарая, и, как водится в деревне, работа поджидает за каждым углом, но все это доставляет Норманну радость, ведь его давняя мечта о жизни на природе сбылась.

Однако эта статья вызвала раздражение у музыканта Кердо Мёлдера, который высказался на эту тему в соцсетях. Помимо истории в Facebook, он опубликовал более длинный пост, в котором выразил свою злость. Впоследствии этот пост был удален.

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