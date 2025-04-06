Женщина, отказавшаяся от денег десять лет назад: вот что значит настоящее богатство

Кажется невозможным и пугающим жить без всякого дохода? 56-летняя Джо Немет решилась на радикальные перемены и в 2015 году полностью отказалась от денег. У нее нет ни зарплаты, ни сбережений, ни машины, но она утверждает, что живет лучше, чем когда-либо прежде. Женщина, выбравшая жизнь без денег, рассказывает, как изменилась ее реальность без покупок и потребительства.