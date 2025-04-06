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Женщина, отказавшаяся от денег десять лет назад: вот что значит настоящее богатство

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Кажется невозможным и пугающим жить без всякого дохода? 56-летняя Джо Немет решилась на радикальные перемены и в 2015 году полностью отказалась от денег. У нее нет ни зарплаты, ни сбережений, ни машины, но она утверждает, что живет лучше, чем когда-либо прежде. Женщина, выбравшая жизнь без денег, рассказывает, как изменилась ее реальность без покупок и потребительства.

Джо окончательно решила отказаться от денег, разочаровавшись в экономической системе и стремясь жить как можно более устойчиво. «Речь идет не столько об отказе от денег, сколько о сокращении потребления и использования ресурсов», - объясняет она.

Еду она получает из магазинов, забирая продукты, которые больше никому не нужны. Срок годности? Джо говорит, что полагается на здравый смысл и хорошее обоняние, которым доверяет больше, чем дате на упаковке.

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