По словам синоптика Арво Сайдла из Рапламаа, также известного как лесничий (74), апрель не порадует нас высокими температурами воздуха. Несмотря на проблемы со здоровьем, Арво продолжает составлять прогнозы погоды, как и раньше. Также он отмечает, что в качестве вспомогательных средств у него есть целых шесть селезенок кабанов, которые охотники любезно ему подарили.
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Эстонский лесничий предсказал погоду на апрель: вечером в пятницу погода резко изменится
«Сейчас я передвигаюсь на костылях, а 15 мая отправлюсь в пярнускую больницу на операцию. Сначала приведут в порядок левую ногу, потом правую - предстоит замена тазобедренного сустава», - говорит лесничий, несмотря на то, что в последнее время у него возникли различные проблемы со здоровьем, он сохраняет оптимизм в телефонном разговоре.