Эстонский лесничий предсказал погоду на апрель: вечером в пятницу погода резко изменится

«Сейчас я передвигаюсь на костылях, а 15 мая отправлюсь в пярнускую больницу на операцию. Сначала приведут в порядок левую ногу, потом правую - предстоит замена тазобедренного сустава», - говорит лесничий, несмотря на то, что в последнее время у него возникли различные проблемы со здоровьем, он сохраняет оптимизм в телефонном разговоре.

Осенью прошлого года синоптик заболел коронавирусом. «Чертов ковид, забрал у меня левую ногу - я не мог натянуть ни штаны, ни носки. Врачи в Таллинне не решались это сказать, но врач в Пярну заявил, что доказать это, конечно, нельзя, но это последствие коронавируса. Один день у меня была температура, через пару дней тест показал положительный результат. После этого вроде бы все прошло, но через две с половиной недели левая нога отказала. Врач в Пярну спросил, слышал ли я об инфаркте кровеносного сосуда ноги», - рассказывает Арво.