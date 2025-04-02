Умер актер Вэл Килмер, звезда фильма «Бэтмен навсегда»

По данным издания, Вэл Килмер умер в Лос-Анджелесе, ему было 65 лет. Как сообщила дочь актера Мерседес Килмер​, причиной смерти стала пневмония. Также известно, что у Килмера диагностировали рак горла в 2014 году, и хотя благодаря курсам ​химиотерапии он перешел в стадию ремиссии, актер был вынужден прервать карьеру.