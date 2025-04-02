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Умер актер Вэл Килмер, звезда фильма «Бэтмен навсегда»

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Вэл Килмер.
Вэл Килмер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

В возрасте 65 лет ушел из жизни актер Вэл Килмер, известный своими ролями в фильмах «Бэтмен навсегда» и «Настоящая любовь», сообщает The New York Times.​

По данным издания, Вэл Килмер умер в Лос-Анджелесе, ему было 65 лет. Как сообщила дочь актера Мерседес Килмер​, причиной смерти стала пневмония. Также известно, что у Килмера диагностировали рак горла в 2014 году, и хотя благодаря курсам ​химиотерапии он перешел в стадию ремиссии, актер был вынужден прервать карьеру.

Дебют Киллера в полнометражном фильме состоялся в фильме «Совершенно секретно!» 1984 года. Также актер сыграл в фильмах «​Дорз» (1991), «Настоящая любовь» (1993), написанном Квентином Тарантино и снятом Тони Скоттом.

Наибольшую известность Вэл Килмер получил в 1995 году, сыграв главную роль в фильме «Бэтмен навсегда».

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