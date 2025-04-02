В возрасте 65 лет ушел из жизни актер Вэл Килмер, известный своими ролями в фильмах «Бэтмен навсегда» и «Настоящая любовь», сообщает The New York Times.
Умер актер Вэл Килмер, звезда фильма «Бэтмен навсегда»
По данным издания, Вэл Килмер умер в Лос-Анджелесе, ему было 65 лет. Как сообщила дочь актера Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Также известно, что у Килмера диагностировали рак горла в 2014 году, и хотя благодаря курсам химиотерапии он перешел в стадию ремиссии, актер был вынужден прервать карьеру.
Дебют Киллера в полнометражном фильме состоялся в фильме «Совершенно секретно!» 1984 года. Также актер сыграл в фильмах «Дорз» (1991), «Настоящая любовь» (1993), написанном Квентином Тарантино и снятом Тони Скоттом.
Наибольшую известность Вэл Килмер получил в 1995 году, сыграв главную роль в фильме «Бэтмен навсегда».