Бежавшая от войны в Украине в Латвию и ставшая матерью в пятый раз звезда соцсетей рассекретила необычное имя дочери

«25.03.25 в 16:30 родилась наша еще одна девчонка, Юния - Юна. Юночка», - написала София на своей странице в Instagram и поделилась с поклонниками красивым видео с участием супруга Антона Левданского и новорожденной дочери.

Блогер также уточнила вес малышки при появлении на свет - три килограмма. Рост ребенка составил 52 сантиметра.

Подписчиков Софии, само собой, удивил выбор имени. Однако официальные источники подтверждают существование такого имени и свидетельствуют о его римском происхождении. В античное время оно давалось девочкам в честь богини Юноны - покровительницы брака, семьи и материнства.

Напомним, что кроме Юны в семье растут общая дочь Софии и Антона Василиса, а также дети блогера от брака с Дмитрием Стужуком Оливия, Лолита и Давид.

И Юнию, и Василису София Стужук рожала дома без помощи медиков. София расположилась в надувном бассейне, а помогал ей муж. В режиме реального времени она записывала кружки в Telegram и делилась своими ощущениями. По словам Софии, эти роды дались ей сложнее - предшествующие им схватки вызывали у нее тахикардию и панические атаки. Стужук объяснила их страхом после опыта четвертых родов и жалостью к себе. Однако завершилось всё благополучно.