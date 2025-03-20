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Жительница Таллинна, ставшая жертвой кражи личных данных: «Речь судебного пристава лишила меня дара речи»

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Фото статьи
Фото: Kaader ETV saatest "Pealtnägija"

Татьяна никогда не имела проблем с законом, но, тем не менее, 41-летняя водитель трамвая и мать двоих детей официально числится вором и должником. Причиной этого стала ее коварная двоюродная сестра, укравшая личность Татьяны, сообщили в среду в программе ETV Pealtnägijа.

Осенью прошлого года Татьяна получила электронное письмо из бюро судебных исполнителей, в котором утверждалось, что она была поймана на краже, оштрафована на 800 евро и не оплатила эту сумму. Сначала работающая водителем трамвая Татьяна подумала, что это фишинговое письмо.

«Судебный исполнитель сказал, что этот долг связан с магазинной кражей, которую я якобы совершила в апреле 2024 года. Я остолбенела и попросила судебного исполнителя приостановить дело, пока я не разберусь с полицией, ведь это не я», - рассказала женщина в передаче Pealtnägija.

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