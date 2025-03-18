Свести общение до минимума: что советуют астрологи знакам Зодиака в «дьявольские дни» 18 и 19 марта

Овен

Без крайней необходимости нежелательно общаться с начальством: в эти дни оно будет не в самом лучшем расположении духа, можно легко попасть под горячую руку и оказаться виноватыми как в своих, так и в чужих грехах.

Телец

Как моральные, так и физические силы в это время будут на исходе, поэтому тратить их впустую, мягко говоря, нежелательно: заниматься нужно только теми делами, которые не потребуют от вас особых усилий.

Близнецы

Что бы вы ни запланировали на это время, постарайтесь чередовать режим труда и отдыха – в таком случае вам удастся не только справиться с делами, которые вы запланировали, но и не выбиться при этом из сил.

Рак

Время, когда звезды настоятельно рекомендуют вам соблюдать умеренность во всем - от пищевого рациона до решения профессиональных задач: если взять на себя слишком много, количество нанесет ущерб качеству.

Лев

Необходимо тщательно следить за словами и, уж тем более, поступками: ошибки, совершенные в это время, будет очень трудно - а в особо сложных случаях практически невозможно - исправить.

Дева

Серьезные - профессиональные или жизненные - решения, намеченные на этот день, лучше перенести - слишком велика вероятность досадного просчета, который негативно повлияет на развитие ситуации.

Весы