Наступили 19-е лунные сутки (18−19 марта), когда продолжается коридор затмений, а эзотерики советуют оставаться дома и никуда не выходить из-за опасности попасть в неприятельские сети. Именно поэтому эти даты называют дьявольскими, пишет TCH.
Свести общение до минимума: что советуют астрологи знакам Зодиака в «дьявольские дни» 18 и 19 марта
Овен
Без крайней необходимости нежелательно общаться с начальством: в эти дни оно будет не в самом лучшем расположении духа, можно легко попасть под горячую руку и оказаться виноватыми как в своих, так и в чужих грехах.
Телец
Как моральные, так и физические силы в это время будут на исходе, поэтому тратить их впустую, мягко говоря, нежелательно: заниматься нужно только теми делами, которые не потребуют от вас особых усилий.
Близнецы
Что бы вы ни запланировали на это время, постарайтесь чередовать режим труда и отдыха – в таком случае вам удастся не только справиться с делами, которые вы запланировали, но и не выбиться при этом из сил.
Рак
Время, когда звезды настоятельно рекомендуют вам соблюдать умеренность во всем - от пищевого рациона до решения профессиональных задач: если взять на себя слишком много, количество нанесет ущерб качеству.
Лев
Необходимо тщательно следить за словами и, уж тем более, поступками: ошибки, совершенные в это время, будет очень трудно - а в особо сложных случаях практически невозможно - исправить.
Дева
Серьезные - профессиональные или жизненные - решения, намеченные на этот день, лучше перенести - слишком велика вероятность досадного просчета, который негативно повлияет на развитие ситуации.
Весы
Общение с любимым человеком - особенно, если вы живете вместе - в это время лучше свести к совместному решению бытовых вопросов, да и то не стоит сильно усердствовать: лучше уступить, чем идти на принцип.
Скорпион
В разговоре с родственниками - особенно, пожилыми - необходимо делать скидку на возраст: возможно, они не так быстро соображают, чтобы угнаться за вашими вводными, но, подумав, совет в результате дадут ценный.
Стрелец
Для глобальных проектов, над подготовкой которых вы усердно работаете, время еще не пришло, поэтому торопиться с их реализацией не стоит - это время звезды советуют потратить на то, чтобы «закрыть» уже начатые дела.
Козерог
Звезды предупреждают: большинство покупок, сделанных в этот день, либо окажутся со скрытым браком, либо будут пылиться по дальней полке в шкафу – отказ от них поможет вам избежать бездумной траты денег.
Водолей
Разделавшись с серьезными и сложными профессиональными делами, займитесь творческом, даже если оно не входит в сферу ваших обязанностей: возможно, в результате вы сменит направление своей деятельности.
Рыбы
В отношениях с коллегами важно воздержаться от демонстрации своего профессионального превосходства, которое имеет место быть – те из коллег, кто не достиг такого же уровня, вам этого не простят.