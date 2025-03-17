Двукратная чемпионка мира по муай-тай из Эстонии: некоторые мужчины говорили, что со мной лучше не спорить

«Когда взвешивание позади и наступает время боя, я понимаю, что самая тяжелая работа уже проделана. Остается только выйти на ринг и, так сказать, получать удовольствие», - рассказывает двукратная чемпионка мира по муай-тай Сигрид Капанен, победившая в субботу на турнире в ледовом холле Тондираба.