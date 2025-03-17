Двукратная чемпионка мира по муай-тай из Эстонии: некоторые мужчины говорили, что со мной лучше не спорить

«Когда взвешивание позади и наступает время боя, я понимаю, что самая тяжелая работа уже проделана. Остается только выйти на ринг и, так сказать, получать удовольствие», - рассказывает двукратная чемпионка мира по муай-тай Сигрид Капанен, победившая в субботу на турнире в ледовом холле Тондираба.
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22-летняя Капанен победила 25-летнюю французскую спортсменку Хаву Бальде на турнире по единоборствам The League VII, который прошел в субботу в ледовом холле Тондираба, завоевав титул чемпионки Европы WBC по тайскому боксу.