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«Конечно, на лаврах почивать мы не собираемся»: названа самая умная школа Эстонии (1)

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В напряженной борьбе между 16 школами самой умной школой Эстонии была признана Образовательная школа Курессааре. «Дети сами были удивлены, но в то же время очень рады своей победе. Соперники действительно были очень сильными», - подтверждает руководство школы.

В четырехсерийном телешоу Rakett juunior зрители наблюдали, как школьники шаг за шагом шли к титулу самой умной школы Эстонии. 14 февраля прошел финал этого молодежного научного соревнования, в котором сразились​ две лучшие школы страны.

В финале силами померялись Усадебная школа Кохила и Образовательная школа Курессааре, которые прошли отбор из 16 школ и должны были состязаться в четырех различных заданиях. Ученики продемонстрировали свои навыки в сборке электрической цепи, знании карты Европы и планет, а также проверили свои навыки командной работы в увлекательных гонках.

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