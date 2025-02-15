В напряженной борьбе между 16 школами самой умной школой Эстонии была признана Образовательная школа Курессааре. «Дети сами были удивлены, но в то же время очень рады своей победе. Соперники действительно были очень сильными», - подтверждает руководство школы.
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«Конечно, на лаврах почивать мы не собираемся»: названа самая умная школа Эстонии (1)
В четырехсерийном телешоу Rakett juunior зрители наблюдали, как школьники шаг за шагом шли к титулу самой умной школы Эстонии. 14 февраля прошел финал этого молодежного научного соревнования, в котором сразились две лучшие школы страны.