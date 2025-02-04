Девушка была поражена, когда узнала, что ее парень делает с пустыми рулонами туалетной бумаги

Некоторые бытовые дела настолько просты, что их невозможно игнорировать, но один мужчина все же смог это сделать. В интернете распространяется видео, на котором девушка приходит в замешательство после того, как обнаруживает, что ее парень прячет пустые рулоны туалетной бумаги за зеркалом в ванной.