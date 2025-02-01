Линдси Лохан впервые показала фотографии сына

Также в подборку вошел кадр, сделанный, по всей видимости, в зоопарке: на нем Луай («защитник» в переводе с арабского) стоит возле стекла, за которым можно увидеть огромного удава.

В комментариях к публикации поклонники актрисы наперебой поздравляют ее с тем, что она «живет свою лучшую жизнь».

Напомним, что в прошлом Линдси, снискавшая популярность в начале нулевых после выхода фильмов «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки», была известна своим скандальным образом жизни: она злоупотребляла наркотиками и алкоголем, ее арестовывали за кражу и драку в ночном клубе.

Но в последнее время у Лохан образ примерной жены и матери: она живет в Дубае с мужем и сыном, редко появляется на публике, старается быть трезвой и следить за здоровьем. Многие отмечают, что актриса стала лучше выглядеть. По одной из версий, причина тому - удачная пластика, хотя сама Линдси отрицает, что переживала хирургические вмешательства.