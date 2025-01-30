Понимают ли коты, когда вам грустно: эксперт исследовала поведение домашних животных

Кошек считают менее социальными и привязанными к человеку, чем собак. Дело в том, что собаки были приручены гораздо раньше, чем кошки, поэтому у них есть фора в понимании людей - они умеют чувствовать нашу печаль и даже утешать. Многие люди интересуются, могут ли и коты понимать, когда их хозяева в плохом настроении.

«Кошки стали более привязаны к своим владельцам и, возможно, теперь лучше понимают их грусть», - считает ученый по поведению животных в Purina Раген Макгоуэн.

Чувствуют ли кошки грусть?

Возможно. Мы не можем напрямую спросить их об этом, но знаем, что кошки - любопытные существа, которые используют различные подсказки для адаптации своего поведения. Исследования в этой области еще на ранних этапах, но вот несколько способов, с помощью которых кошки могут реагировать на эмоции хозяина:

Запахи

Кошки определяют нас по запаху, отмечает Макгоуэн. Однако пока неясно, выделяет ли человек особые запахи, когда грустит, и могут ли кошки их улавливать и реагировать на них.

Визуальные подсказки

Если вы решили поплакать, у нас есть (относительно) хорошие новости. «Хотя кошки обладают отличной зрительной памятью, исследования показывают, что им трудно запоминать человеческие лица», - говорит Макгоуэн. Так что, если вы скорчите страдальческую гримасу, ваша кошка, вероятно, даже не заметит изменений.