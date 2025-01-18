«Законы тут не действуют!» Эстонский блогер устроила тест на верность мужчине, который состоял в длительных отношениях

Популярный тиктокер Диана Кутсе решила последовать примеру Дезире Мумм и начала разоблачать неверных мужчин через социальные сети. На этот раз объектом ее внимания стал мужчина, который находился в отношениях четыре года.
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Диана Кутсе - известный блогер, публикующий свою повседневную жизнь, советы и забавные моменты в TikTok. Кроме того, она приобрела популярность благодаря своему бывшему парню, Маркусу Кристоферу Синивеэ, который тоже снимает в TikTok.