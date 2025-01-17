ВИДЕО Страдающий деменцией Уиллис впервые появился на публике за последние три года

В ролике Уиллис в кепке с надписью New York Yankees пожимает руку полицейскому. В качестве музыкального сопровождения к видео жена актера использовала песню британской рок-группы Led Zeppelin Going to California. В подписи к видео Хеминг отметила, что оно было снято 15 января.

«Заметив спасателя, Брюс не упустил возможности выразить свою признательность сердечным рукопожатием и словами: "Спасибо за вашу службу". Вчерашний день не стал исключением», – добавила супруга актера.

People отмечает, что это, вероятно, первое официальное появление Уиллиса на публике после того, как в 2022 году его семья объявила, что у актера диагностировано расстройство речи и он покидает профессию.

В 2023 году семья Уиллиса добавила, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию – прогрессирующее заболевание, при котором атрофируются лобные и височные доли мозга.