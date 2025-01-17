Козерог

Стоит взяться за дела, которые вы прежде долго откладывали. Сегодня добиться нужного результата будет куда проще, чем можно было ожидать. Некоторые Козероги раньше всех узнают что-то важное и правильно воспользуются информацией. У других будет возможность решить проблему, прежде заметно осложнявшую жизнь. Хотя забот будет много, останется время и на приятное общение, встречу с друзьями, отдых в компании близких. Вы обязательно придумаете, как поднять всем настроение, поддержать тех, кто пал духом. Отношения, которые в последнее время складывались непросто, изменятся к лучшему.

Водолей

Многие вопросы, которые прежде вас тревожили, сегодня могут решиться неожиданно легко. Тут наверняка поможет интуиция: благодаря ее подсказкам вы найдете и подход к тем, с кем прежде не удавалось поладить, и кратчайший путь к цели. Могут заметно измениться к лучшему деловые отношения, некоторые Водолеи найдут надежных помощников. Во второй половине дня стоит подумать о делах, которыми вы собираетесь заняться в ближайшее время. Не исключено, что вы захотите пересмотреть свои планы, по-новому расставите приоритеты. Некоторые представители знака и вовсе откажутся от старых идей, чтобы сосредоточиться на чем-то совершенно новом.

Рыбы

День будет очень благоприятным для общения. Если вы захотите произвести на кого-то хорошее впечатление, сделать это удастся без труда. Нетрудно будет и заинтересовать своими идеями старых знакомых. Наверняка найдутся желающие помочь вам воплотить задуманное в жизнь. Рабочие вопросы решатся быстро благодаря вашему умению находить подход к самым разным людям. Сегодня вам помогут даже те, кто прежде мешал и создавал трудности. Недавние соперники могут превратиться в союзников; интуиция обязательно подскажет, можно ли им доверять.