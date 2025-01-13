Бывшая репортер ERR едва избежала мошенников в Сети: «Мне очень повезло, что я не лишилась своих денег»

«В банке сказали, что мне очень повезло, что я не лишилась своих денег - все могло произойти за считанные секунды», - пишет в социальных сетях бывшая репортер ERR в Пярнумаа Эстер Вилгатс, которая, продавая сапоги своего внука, чуть не стала жертвой интернет-мошенников.