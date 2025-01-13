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Бывшая репортер ERR едва избежала мошенников в Сети: «Мне очень повезло, что я не лишилась своих денег»

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Фото статьи
Фото: Urmas Luik

«В банке сказали, что мне очень повезло, что я не лишилась своих денег - все могло произойти за считанные секунды», - пишет в социальных сетях бывшая репортер ERR в Пярнумаа Эстер Вилгатс, которая, продавая сапоги своего внука, чуть не стала жертвой интернет-мошенников.

«Для всех в качестве предостережения!» - делится Вилгатс случившимся с ней. Мошенник отправил Вилгатс ссылку якобы для подтверждения платежа, по которой она перешла. Журналистке очень повезло, что она не потеряла крупную сумму денег.

Все началось с того, что несколько дней назад Вилгатс выставила на продажу сапоги своего внука за 10 евро на торговой платформе Facebook Marketplace.

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