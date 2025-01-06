Эстонская писательница вспоминает о скончавшейся сестре-близнице в годовщину ее смерти: души всегда остаются вместе!

Сестра-близнец Кристи, Мари Оясаар-Парве, в годовщину смерти родственницы опубликовала пост в Instagram, в котором написала, что сегодня день, когда она чаще смотрит в небо и вглубь себя, чем обычно.

«Утром я готовлюсь к этому дню так же, как и три года назад. Безучастно, с нежеланием и с комком в горле. Три года назад, когда я ехала на похороны сестры. Еду на поезде через эту невероятно красивую зимнюю сказку и проливаю слезы. Вспоминаю, с какой уверенностью я убеждала тебя, сестренка, и себя саму, что мы справимся с твоей болезнью. Я была так в этом уверена!» - делится Мари своими мыслями.

«В мыслях благодарю за то, что в моей жизни появились легкость и покой, позволяющие думать об этом, и за возможность просто с огромным терпением ждать момента, когда мы снова встретимся. Души всегда остаются вместе!»

6 января 2022 года стало известно, что из жизни ушла 38-летняя Кристи Оясаар. О ее кончине в социальных сетях рассказал супруг Маури Дорбек.

«Я должен с большой печалью объявить, что сегодня в 12.00 из-за тяжелой болезни любовь всей моей жизни, замечательный человек, и лучшая мать в мире, Кристи Оясаар, покинула нас», - писал Маури. У пары трое детей.