Человека, укравшего комплект аккумуляторных инструментов у спасателей во время пожара в Пыхья-Таллинне, задержали

Во время тушения пожара на улице Уус-Малева 25 декабря был украден комплект рабочих инструментов из машины спасателей, находившихся на месте происшествия. В СМИ были опубликованы призывы помочь поймать вора, и люди активно делились информацией о своих подозрениях.