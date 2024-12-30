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Человека, укравшего комплект аккумуляторных инструментов у спасателей во время пожара в Пыхья-Таллинне, задержали

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Окна сгоревшей квартиры в Пыхья-Таллинне.
Окна сгоревшей квартиры в Пыхья-Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

25 декабря из машины спасателей в Пыхья-Таллинне во время тушения пожара был украден комплект аккумуляторных инструментов Makita. Сегодня полиция сообщает, что подозреваемый в совершении преступления 40-летний мужчина задержан.

Во время тушения пожара на улице Уус-Малева 25 декабря был украден комплект рабочих инструментов из машины спасателей, находившихся на месте происшествия. В СМИ были опубликованы призывы помочь поймать вора, и люди активно делились информацией о своих подозрениях.

Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook сообщила, что сотрудничество в поимке вора увенчалось успехом.

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