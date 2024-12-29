Курьер во Флориде 14 раз ранила ножом беременную женщину из-за маленьких чаевых

В минувшее воскресенье, 22 декабря, Мелинда Ирзарри заказала пиццу для себя, своего возлюбленного и ребенка в номер мотеля во Флориде, сообщают ABC News и WKMG News 6 ClickOrlando. В тот же вечер 22-летняя Брианна, доставившая пиццу, нанесла Мелинде в общей сложности 14 ножевых ранений.