В городке Киссимми, штат Флорида, 22-летняя доставщица пиццы Брианна Альвело напала на беременную женщину с ножом из-за того, что та оставила ей только два доллара чаевых.
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Курьер во Флориде 14 раз ранила ножом беременную женщину из-за маленьких чаевых
В минувшее воскресенье, 22 декабря, Мелинда Ирзарри заказала пиццу для себя, своего возлюбленного и ребенка в номер мотеля во Флориде, сообщают ABC News и WKMG News 6 ClickOrlando. В тот же вечер 22-летняя Брианна, доставившая пиццу, нанесла Мелинде в общей сложности 14 ножевых ранений.