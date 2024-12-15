ГОРОСКОП НА 15 ДЕКАБРЯ У Рыб непростой день, Стрельцов ждут неожиданности

Весы

Вы отлично справляетесь даже с самыми сложными делами, потому что правильно расставляете приоритеты и всегда начинаете с того, что действительно важно. День подходит для решения новых задач. Вы не только быстро добьетесь нужного результата, но и получите опыт, который позже не раз пригодится. Первая половина дня подходит для самостоятельных действий, во второй можно договориться с кем-то о сотрудничестве. Удается поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. Вы стараетесь не отказывать в помощи ни близким людям, ни новым знакомым. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу.

Скорпион

Многое складывается хорошо. Звезды поддерживают ваши начинания. Стоит воспользоваться этим и взяться за решение каких-то действительно важных вопросов, ведь есть шанс справиться с тем, что прежде долго не удавалось. Вы хорошо понимаете окружающих, с уважением относитесь к чужим интересам, но не забываете и о собственных. Легко завязываются знакомства, вы можете понравиться даже тем, кто очень требователен к окружающим и замечает только чужие недостатки. Не исключено начало долгих дружеских отношений или красивой романтической истории.

Стрелец