ГОРОСКОП НА 14 ДЕКАБРЯ Овнам не стоит принимать важных решений, у Козерогов отличный день

Во второй половине дня удастся довести до конца то, что было начато раньше, а также получить ответы на важные вопросы. Могут появиться неожиданные идеи, новые планы, которые захочется как можно скорее воплотить в жизнь.

Овен

В первой половине дня лучше не предпринимать ничего важного. Можно довести до конца дела, начатые раньше, решить текущие вопросы, однако с реализацией амбициозных планов лучше не спешить. Вы легко ладите с людьми, многим нравитесь; но люди, которые сейчас охотно обещают вам помощь и поддержку, могут подвести. Вторая половина дня – это время новых идей, необычных и смелых. Пригодятся знания и навыки, полученные раньше, вы сможете сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Удастся заслужить уважение влиятельных людей, найти новых союзников.

Телец

Спокойный благоприятный день. Он проходит не слишком плодотворно, но вы едва ли станете переживать по этому поводу: нет сомнений, что поставленных целей вскоре удастся достичь, так что волноваться не о чем. Можно отдохнуть и восстановить силы, заняться мелкими делами, до которых прежде не доходили руки. Жизненный потенциал высок, недомогания маловероятны. День подходит для занятий спортом, физической работы; переутомление вам не грозит. Поездки сложатся хорошо, даже если времени на планирование и сборы у вас будет совсем мало.

Близнецы