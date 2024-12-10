ГОРОСКОП НА 11 ДЕКАБРЯ Весам стоит быть начеку, Стрельцам важно преодолеть трудности

Во второй половине дня лучше не заниматься чем-то особенно сложным и трудным. Из-за переутомления портится настроение, да и самочувствие может быть не лучшим: не исключены головные боли, бессонница. Отдых не повредит даже самым сильным и энергичным.

Овен

Сегодня вы будете более впечатлительны и ранимы, чем обычно. Из-за этого важным может показаться то, на что вы в другое время просто не обратили бы внимания. Но и интуиция становится острее, поэтому вам легко догадаться о желаниях и намерениях других людей, понять, чего от них ждать. Это заметно упрощает общение с новыми знакомыми. Удачно решатся финансовые вопросы. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников. Некоторым Овнам вернут старые долги. Возможны подарки, знаки внимания, которым вы будете рады.

Телец

Вы найдете ответы на какие-то важные вопросы, поймете, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время, а что можно отложить на потом. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, особенно если вы почувствуете, что они слишком настойчиво стараются завоевать вашу симпатию. Не исключено, что кто-то попытается злоупотребить вашей добротой. Не появится поводов для споров с близкими. Напротив, вы легко найдете общий язык, сможете мирно обсудить вопросы, из-за которых прежде было немало разногласий. День подходит для небольших покупок. Вы безошибочно выберете вещи, которые долго будут радовать.

Близнецы