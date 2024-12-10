Начало дня будет благоприятным для учебы, а также любых занятий, позволяющий узнать что-то новое. Все, что может пригодиться, вы запомните мгновенно. Опыт друзей и давних знакомых поможет избежать ошибок, найти ответы на вопросы, возникшие в последнее время. Вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы.
ГОРОСКОП НА 11 ДЕКАБРЯ ⟩ Весам стоит быть начеку, Стрельцам важно преодолеть трудности
Во второй половине дня лучше не заниматься чем-то особенно сложным и трудным. Из-за переутомления портится настроение, да и самочувствие может быть не лучшим: не исключены головные боли, бессонница. Отдых не повредит даже самым сильным и энергичным.
Овен
Сегодня вы будете более впечатлительны и ранимы, чем обычно. Из-за этого важным может показаться то, на что вы в другое время просто не обратили бы внимания. Но и интуиция становится острее, поэтому вам легко догадаться о желаниях и намерениях других людей, понять, чего от них ждать. Это заметно упрощает общение с новыми знакомыми. Удачно решатся финансовые вопросы. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников. Некоторым Овнам вернут старые долги. Возможны подарки, знаки внимания, которым вы будете рады.
Телец
Вы найдете ответы на какие-то важные вопросы, поймете, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время, а что можно отложить на потом. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, особенно если вы почувствуете, что они слишком настойчиво стараются завоевать вашу симпатию. Не исключено, что кто-то попытается злоупотребить вашей добротой. Не появится поводов для споров с близкими. Напротив, вы легко найдете общий язык, сможете мирно обсудить вопросы, из-за которых прежде было немало разногласий. День подходит для небольших покупок. Вы безошибочно выберете вещи, которые долго будут радовать.
Близнецы
День подходит для того, чтобы заняться какими-то непростыми делами, приступить к тому, что вы долго откладывали. Вы поймете, как можно быстро достичь важной цели и ни на что не станете отвлекаться. Вероятны неожиданные известия, касающиеся вас лично или кого-то из самых близких. Они наверняка вас обрадуют. Не всегда просто будет поладить с окружающими, особенно если вы вместе займетесь решением каких-то бытовых вопросов. Поводом для разногласий может стать любой пустяк. Но даже в самом горячем споре вы не перейдете на личности, никого не обидите, выскажете свою точку зрения максимально корректно и деликатно. Люди это оценят.
Рак
Вы быстро справитесь с полезными делами, не допустите ошибок, не упустите из виду ни одной мелочи. Интуиция подскажет, на что обратить внимание в первую очередь. А вот советы едва ли окажутся полезными: особенно охотно их будут давать люди, которые знают слишком мало. День подойдет для любых занятий, связанных с получением новой информации. Вы разберетесь в непростых вопросах, запомните все, что нужно. Останется время и для общения с друзьями. Кстати, не исключено, что они придут в гости без приглашения, и вы будете этому очень рады.
Лев
Наверняка захочется сделать то, что прежде казалось почти невозможным, и сегодня у вас будет такой шанс. Из-за неожиданных событий нужно будет изменить планы, но вы не огорчитесь и не растеряетесь, быстро сориентируетесь в ситуации, сразу поймете, как лучше поступить. Удастся оценить возможные последствия каждого шага и выбрать самый простой путь к цели. День будет благоприятным с точки зрения личных отношений. Вы сможете поговорить с близкими о чем-то серьезном и важном, избежав разногласий и споров. Но и возможность повеселиться, приятно провести время тоже будет.
Дева
Наверняка захочется чего-то нового и необычного. Ничего против этого звезды иметь не будут. Но и о повседневных делах лучше не забывать, особенно если они важны не только для вас, но и для окружающих. Близкие охотно поддержат многие ваши идеи. Если вы подробно расскажете о том, что задумали, то еще и толковые советы получите. Чего сегодня стоит избегать, так это перегрузок и стрессовых ситуаций. После них вряд ли удастся быстро восстановиться, настроение может быть испорчено. Радовать и вдохновлять будет общение с друзьями. Не исключено, что именно благодаря им сбудутся ваши давние желания.
Весы
Трудности сегодня могут возникнуть, но принимать их близко к сердцу не стоит. То, что кажется проблемой, на самом деле лишь недоразумение, которое вскоре просто забудется. Могут возникнуть разногласия с близкими, однако и тут речь едва ли пойдет о каких-то принципиальных вещах. Скорее дело будет в мелочах, и вы быстро это поймете. День отлично подходит для того, чтобы сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах, отвлечься от забот. Хорошо, если компанию вам составят близкие – и время пройдет веселее, и отношениям это пойдет на пользу.
Скорпион
День сложится прекрасно, если вы не станете требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих. Смотрите на вещи реально; вы обязательно найдете способ быстро добиться нужного результата, решить проблему, над которой в последнее время пришлось много размышлять. Лучше не спешить с покупками и сделками. Чем осторожнее вы сегодня будете обращаться с деньгами, тем лучше. Любые важные разговоры стоит перенести на вечер: именно в это время вам проще будет найти общий язык с самыми разными людьми, понять, чего они хотят на самом деле.
Стрелец
Как бы ни складывались обстоятельства, в будущее вы будете смотреть с оптимизмом. Это поможет преодолеть трудности, не растеряться в неоднозначной ситуации, не отступить перед преградами. Вероятны необычные встречи. На вас они произведут сильное впечатление, помогут по-новому взглянуть на то, что казалось привычным. День хорошо подходит для того, чтобы подумать, что вы будете делать на следующей неделе. Сейчас вы понимаете, чем стоит заняться в понедельник, а что может подождать. Станет ясно, как можно решить семейные проблемы.
Козерог
Если у вас большие планы на этот день, приступайте к их реализации с самого утра, так вы успеете все. Начинать стоит с самого сложного; звезды наверняка помогут в решении таких задач. Чем дальше, тем сложнее становится сосредоточиться, тем выше вероятность ошибок, недоразумений и путаницы. Вторая половина – отличное время для отдыха, развлечений и приятного общения. Порадуют встречи со старыми знакомыми. Даже если вы давно не виделись, найдется, о чем поговорить, беседа будет непринужденной и интересной. Полезно вспоминать о прошлом: это помогает иначе взглянуть на то, что происходит сейчас.
Водолей
Благоприятный день для новых дел. Вы возьметесь за них с энтузиазмом и быстро добьетесь нужного результата. Наблюдательность и внимание к деталям позволят не допустить даже мелких ошибок, избежать недоразумений и недопонимания. Сначала окружающим может показаться, что вы настроены слишком серьезно и зацикливаетесь на пустяках, но чуть позже они поймут, что такой подход оправдан. Можно говорить с близкими о важных вещах, обсуждать вопросы, из-за которых в последнее время было много споров. На этот раз удастся быстро найти решение, устраивающее всех.
Рыбы
Старайтесь серьезно и ответственно подходить ко всему, за что беретесь. Именно такое отношение к делам позволить избежать ошибок и досадных недоразумений, да и разногласий тоже. К вашему мнению прислушаются те, кто прежде интересовался только собственной точкой зрения. Не исключено, что именно эти люди станут вашими самыми надежными союзниками. День обещает интересные знакомства. Будет шанс пообщаться с теми, о ком вы прежде слышали много хорошего. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. То, как они будут развиваться, во многом зависит от вашего желания и готовности проявить инициативу.