С ног до головы в цепях: Наталия Орейро в откровенном образе привела пользователей Сети в восторг

В личном блоге 47-летней Орейро появились фотографии в неожиданном образе - она надела платье из цепей и дополнила образ головным убором, перчатками и сумкой из того же материала. Наряд практически полностью обнажил тело актрисы, но стилисты предусмотрели, чтобы «оставалась загадка» и Наталия чувствовала себя комфортно в довольно откровенном одеянии.

Поклонники, разумеется, пришли в восторг. Пользователи Сети осыпали знаменитость всеми возможными комплиментами. «Икона!»; «У вас замечательный стиль и команда, которая помогает вам»; «Наша королева! Никогда не перестаете удивлять»; «Как и всегда прекрасна!»; «Люблю вас, вы безупречны»; «О Боже, невероятно», - обратились они.

В это трудно поверить, но раньше Наталия стеснялась своих ног, о чем не боялась открыто говорить в интервью. «Поверьте, в моей внешности много недостатков! Просто со временем я научилась их скрывать. На­пример, мне не нравятся мои ноги: на мой взгляд, слишком широкие бедра. Но что есть, то есть», - заявляла Орейро.

Также артистка переживала из-за проблем с кожей и весом. «Лет до 26 у меня были на лице прыщи - то, что называется акне. Я наносила тонну макияжа, чтобы их спрятать. В итоге врачи порекомендовали курс лечения - помогло. Иногда может появиться на лице маленький прыщик, но он меня не пугает. Часто для той или иной роли мне нужно бывает то похудеть, то, наоборот, набрать вес. Делать это постоянно не рекомендуется, но я актриса, и тело - тоже средство самовыражения. Слава богу, у меня хороший метаболизм, после съемок это помогает вернуться в норму. Единственный раз я потолстела не по своему желанию. Это было пять лет назад, я ждала ребенка - и тут уж пришлось смириться. Я прибавила тогда 30 килограммов!» - вспоминала она.

В беседе с журналистами Наталия делилась некоторыми секретами красоты. Например, она никогда не позволит себе заснуть с макияжем, всегда пользуется солнцезащитным кремом, а еще не забывает о бальзаме для губ. Ну и без сбалансированного питания никак - Орейро не соблюдает жестких диет, просто старается есть побольше овощей и осторожна с шоколадом, предпочитая горький молочному.