«Что вы чушь несете?» - возмутилась Марью Карин, услышав рассказ Реэт Хярмат о том, как женщине, отправившейся на операцию по увеличению груди, удалили почку. «Не могу понять, как мы дошли до такого идиотизма?» - добавляет она.
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Слова эстонского визажиста возмутили королеву уколов красоты: «Я не умею делать макияж и не несу чушь!»
Несколько дней назад вышел новый выпуск подкаста Peeglijutud, ведущими которого являются Ану Саагим и Реэт Хярмат. В передаче последняя рассказала, о женщине, которая поехала за границу с целью сделать операцию по увеличению груди, а затем, вернувшись в Эстонию, узнала, что ей еще удалили одну почку.