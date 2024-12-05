Слова эстонского визажиста возмутили королеву уколов красоты: «Я не умею делать макияж и не несу чушь!»

Несколько дней назад вышел новый выпуск подкаста Peeglijutud, ведущими которого являются Ану Саагим и Реэт Хярмат. В передаче последняя рассказала, о женщине, которая поехала за границу с целью сделать операцию по увеличению груди, а затем, вернувшись в Эстонию, узнала, что ей еще удалили одну почку.