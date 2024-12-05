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Слова эстонского визажиста возмутили королеву уколов красоты: «Я не умею делать макияж и не несу чушь!»

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Коллаж Elu24. Реэт Хярмат и Марью Карин.
Коллаж Elu24. Реэт Хярмат и Марью Карин. Фото: Elu24 kollaaž

«Что вы чушь несете?» - возмутилась Марью Карин, услышав рассказ Реэт Хярмат о том, как женщине, отправившейся на операцию по увеличению груди, удалили почку. «Не могу понять, как мы дошли до такого идиотизма?» - добавляет она.

Несколько дней назад вышел новый выпуск подкаста Peeglijutud, ведущими которого являются Ану Саагим и Реэт Хярмат. В передаче последняя рассказала, о женщине, которая поехала за границу с целью сделать операцию по увеличению груди, а затем, вернувшись в Эстонию, узнала, что ей еще удалили одну почку.

«Что? Боже!» - удивлялась Саагим.

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