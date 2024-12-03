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Судебное заседание по делу Евгения, убившего знакомого топором, было закрытым, так как мужчина не любит журналистов

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Обвиняемый Евгений Нуртдинов и раньше бывал в тюрьме.
Обвиняемый Евгений Нуртдинов и раньше бывал в тюрьме. Фото: Elu24

40-летнего Евгения Нуртдинова обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло в начале года в одной из квартир в ЛаснамяэСудебное заседание, состоявшееся 3 декабря, было объявлено закрытым за несколько минут до начала, так как журналисты вызывали у мужчины дискомфорт. «Поскольку Евгений ведет себя непредсказуемо, мы просим вас покинуть зал», - заявила судья Карин Оленченко перед началом заседания.

Сегодня, 3 декабря, в Харьюском уездном суде должно было состояться открытое заседание по делу Евгения Нуртдинова, на котором будут заслушаны свидетели.

До того как судья вошла в зал, адвокат и прокурор обсуждали, что Евгений с утра чувствовал себя плохо и отказывался приходить на заседание. Тем не менее его доставили в суд.

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