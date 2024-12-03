Судебное заседание по делу Евгения, убившего знакомого топором, было закрытым, так как мужчина не любит журналистов

40-летнего Евгения Нуртдинова обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло в начале года в одной из квартир в Ласнамяэ. Судебное заседание, состоявшееся 3 декабря, было объявлено закрытым за несколько минут до начала, так как журналисты вызывали у мужчины дискомфорт. «Поскольку Евгений ведет себя непредсказуемо, мы просим вас покинуть зал», - заявила судья Карин Оленченко перед началом заседания.