40-летнего Евгения Нуртдинова обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло в начале года в одной из квартир в Ласнамяэ. Судебное заседание, состоявшееся 3 декабря, было объявлено закрытым за несколько минут до начала, так как журналисты вызывали у мужчины дискомфорт. «Поскольку Евгений ведет себя непредсказуемо, мы просим вас покинуть зал», - заявила судья Карин Оленченко перед началом заседания.
Для подписчиков
Судебное заседание по делу Евгения, убившего знакомого топором, было закрытым, так как мужчина не любит журналистов
Сегодня, 3 декабря, в Харьюском уездном суде должно было состояться открытое заседание по делу Евгения Нуртдинова, на котором будут заслушаны свидетели.