ГАЛЕРЕЯ «Эта детская мечта, которая стала реальностью случайно!» В центре Таллинна открылась выставка съедобных имбирных изделий

«Куратор выставки, художница Мари-Лийс Лаанемаа, с детства занималась созданием искусных пипаркооков вместе со своей матерью-архитектором и отцом-художником. Они вырезали ножом из теста имбирные печенья и креативно их украшали. Именно тогда у Лаанемаа появилась мечта организовать выставку, на которой были бы представлены пипаркооки, созданные эстонскими художниками», - рассказывает один из организаторов PiparkoogiMaania Пелле Кальмо.​