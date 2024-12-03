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ГАЛЕРЕЯ «Эта детская мечта, которая стала реальностью случайно!» В центре Таллинна открылась выставка съедобных имбирных изделий

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Сегодня, 3 декабря, в Таллинне открылась ежегодная выставка PiparkoogiMaania. Ароматные имбирные печенья украсили столичную галерею дизайна и архитектуры. Как рассказал один из организаторов мероприятия, в этом году в создании экспонатов приняли участие 114 художников. Смотрите галерею!

«Куратор выставки, художница Мари-Лийс Лаанемаа, с детства занималась созданием искусных пипаркооков вместе со своей матерью-архитектором и отцом-художником. Они вырезали ножом из теста имбирные печенья и креативно их украшали. Именно тогда у Лаанемаа появилась мечта организовать выставку, на которой были бы представлены пипаркооки, созданные эстонскими художниками», - рассказывает один из организаторов PiparkoogiMaania Пелле Кальмо.​

Он добавляет, что эта детская мечта стала реальностью случайно - все благодаря выставке Ruum ei ole tühi, в которой и принимали участие Мари-Лийс и Пелле. Тогда одну из декабрьских выставок предложили курировать Лаанемаа, и она почувствовала, что настал момент воплотить давнюю мечту в реальность. 

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