Посла Эстонии запечатлели рядом с представителем «Талибана». Проблему решили с помощью фотошопа

Посол Эстонской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах Мария Беловас 27 ноября вручила свою верительную грамоту президенту шейху Мухаммеду бин Заиду аль-Нахайяну. На общей фотографии Беловас стояла рядом с представителем «Талибана», однако на снимке, опубликованном в Афганистане, местоположение эстонского посла было изменено.