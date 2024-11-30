44-летний участник знаменитой рок-группы найден мертвым в своем доме: страшные подробности

«Брайар был найден мертвым в своем доме в Теннесси во вторник», - говорится в публикации.

По информации источника, музыканта последний раз видели живым 4 ноября. Тело было обнаружено в состоянии разложения, а в течение нескольких недель перед этим в доме находились две его собаки, которые были переданы в приют.

Боб Брайар. Фото: Ethan Miller

Предварительные данные не указывают на какое-либо вторжение в дом. Также не обнаружено признаков криминального или насильственного характера смерти. На месте происшествия не нашли оружие, а музыкальное оборудование оставалось нетронутым. В настоящее время правоохранительные органы пытаются выяснить причину смерти музыканта.

Еще один любопытный момент - последняя запись в аккаунте Брайара в X сделана 4 ноября и состоит всего из одного слова - имени Талси.

По данным TMZ, возможно, речь идет о Талси Габбард, американской политической деятельнице и бывшей конгрессвумен, которая пыталась стать президентом США в 2020 году. Пользователи ожидают появления различных теорий заговора в ближайшее время.

Брайар работал с My Chemical Romance с 2004 по 2014 годы и принимал участие в записи альбома The Black Parade, который стал знаковым для группы. Кроме того, он написал несколько песен для других альбомов. С 2006 года он сотрудничал с различными рок-группами, а в последнее время занимался продажей недвижимости.