Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big впервые показали дочь

«Little Big & little Little Big. Три сердца, три полоски», - подписали музыканты снимок в Instagram своей группы Little Big. На фото они вместе держат малыша на руках. В кадре все трое облачены в черные костюмы Adidas и даже соска оказалась с логотипом бренда.

Артисты сообщили о пополнении в конце сентября. При этом ни тогда, ни сейчас они не стали называть пол и имя новорожденного. Однако в комментариях под новым постом появилась певица Глюк'оZа, которая раскрыла секрет: «Сашуля подросла. Нереальные», - написала она.

О беременности 33-летней Таюрской стало известно в мае. Пара вместе с 2020 года, и это их первый общий ребенок. 39-летний Прусикин ранее был женат на певице Ирине Смелой, у них есть семилетний сын Добрыня. По слухам, роман между Таюрской и Прусикиным стал причиной расставания певца с супругой, но сами влюбленные это отрицают.

После начала военной спецоперации в Украине пара осудила действия российских властей и переехала в США.