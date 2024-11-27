ВИДЕО Леди Борисовна: в социальных сетях сравнивают образ в клипе Леди Гаги и молодой Пугачевой

На живом​ выступлении Леди Гаги и Бруно Марса в Лас- Вегасе внешний вид певицы был очень похож на стиль Аллы Пугачевой много лет назад.

Образ певицы в этом видео действительно вызывает ассоциации с образом Пугачевой, особенно с ее внешностью в знаменитом клипе на песню «Балалайка», который был выпущен в 1986 году. Похожие черты можно заметить в ярком макияже, пышных локонах и оттенке волос, который был характерен для Примадонны в тот период.

Пользователи соцсетей не могли не заметить эти сходства и начали в шутку накладывать аудио исполнения песни «Айсберг» на видео с выступлением Гаги.

«Мне все еще кажется, что ее стилисты смотрели мемы с Пугачевой и решили, что почему бы и нет», - пишут в комментариях.

«Леди Борисовна»​, «Галла Пугачева!» - придумывают забавные сочетания имен другие. Пользователи даже пошли дальше и стали шутить, что Гага могла бы получить имя «Гага Борисовна Пугачева».

Стоит отметить, что ранее фанаты также не раз сравнивали образ Леди Гаги и Аллы Пугачевой, находя общие черты в их сценическом стиле.