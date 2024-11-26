В возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

​Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года, в тот же год, когда затонул «Титаник» и подошло к концу 268-летнее правление китайской династии Цин. Мужчина пережил большое количество технологических достижений и говорил, что «мир уменьшился, после того как самолеты стали способом передвижения по нему».

В апреле 2024 года его признали долгожителем и внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Тиннисвуду было 111 лет, а в августе он отпраздновал свое 112-летие. У него осталась дочь, четверо внуков и трое правнуков, сообщает газета.

До Тиннисвуда самым старым мужчиной в мире считался Хуан Висенте Перес Мора, житель Венесуэлы. В апреле этого года он умер в возрасте 114 лет.