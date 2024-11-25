В воскресенье, 24 ноября, в эфире передачи Reporter провели уличный опрос, связанный с планами Европейского союза о создании суперрегистра. Согласно этим планам, людям, возможно, придется постоянно фиксировать реальное состояние всех своих активов. «Интересно, мне придется декларировать и свое нижнее белье?» - иронично спрашивает одна из женщин.
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ВИДЕО ⟩ «Нужно будет декларировать секс-игрушки!» Евросоюз обсуждает план создания регистра, в который необходимо будет записывать все имущество
Rus.Postimees пишет, что этой весной в Европейском Союзе было завершено исследование, в рамках которого изучали возможности создания суперрегистра для учета активов граждан Европы. Такая мера якобы необходима для борьбы с отмыванием денег.