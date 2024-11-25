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ВИДЕО «Нужно будет декларировать секс-игрушки!» Евросоюз обсуждает план создания регистра, в который необходимо будет записывать все имущество

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

В воскресенье, 24 ноября, в эфире передачи Reporter провели уличный опрос, связанный с планами Европейского союза о создании суперрегистра. Согласно этим планам, людям, возможно, придется постоянно фиксировать реальное состояние всех своих активов. «Интересно, мне придется декларировать и свое нижнее белье?» - иронично спрашивает одна из женщин.

Rus.Postimees пишет, что этой весной в Европейском Союзе было завершено исследование, в рамках которого изучали возможности создания суперрегистра для учета активов граждан Европы. Такая мера якобы необходима для борьбы с отмыванием денег.

Ведущий программы Reporter Симон Сувисте отправился на рождественскую ярмарку в Старый город Таллинна, чтобы узнать, что по этому поводу думают жители нашей страны.

«У вас очень красивое пальто и сумка», - делает репортер комплимент одной из женщин и спрашивает, уплачены ли налоги за эти вещи. «Нет, налоговая служба ничего об этом не знает. Я их не декларировала. Это довольно безумная идея, если такое действительно будет введено. Интересно, мне придется декларировать и свое нижнее белье?» - отвечает женщина.

Следующим перед камерой появляется мужчина с внушительными усами и бородой. Ведущий интересуется, знает ли налоговая служба о его «шерстяном покрове». «Все фотографии были в открытом доступе, так что думаю, налоговая в курсе. Я декларирую каждый месяц», - иронично отвечает обладатель бороды Маргус.

Если бы люди каждый день вносили в регистр информацию о своих активах, европейские налоговые службы могли бы ежегодно получать дополнительные 250 миллиардов евро налоговых поступлений.

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