ВИДЕО «Нужно будет декларировать секс-игрушки!» Евросоюз обсуждает план создания регистра, в который необходимо будет записывать все имущество

Ведущий программы Reporter Симон Сувисте отправился на рождественскую ярмарку в Старый город Таллинна, чтобы узнать, что по этому поводу думают жители нашей страны.



«У вас очень красивое пальто и сумка», - делает репортер комплимент одной из женщин и спрашивает, уплачены ли налоги за эти вещи. «Нет, налоговая служба ничего об этом не знает. Я их не декларировала. Это довольно безумная идея, если такое действительно будет введено. Интересно, мне придется декларировать и свое нижнее белье?» - отвечает женщина.



Следующим перед камерой появляется мужчина с внушительными усами и бородой. Ведущий интересуется, знает ли налоговая служба о его «шерстяном покрове». «Все фотографии были в открытом доступе, так что думаю, налоговая в курсе. Я декларирую каждый месяц», - иронично отвечает обладатель бороды Маргус.



Если бы люди каждый день вносили в регистр информацию о своих активах, европейские налоговые службы могли бы ежегодно получать дополнительные 250 миллиардов евро налоговых поступлений.