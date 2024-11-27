ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ В Таллинне появилась новая услуга: ночевка для детей на Новый год

Родители могут оставить ребенка на новогоднюю ночь в заботливых руках педагогов в специализированном детском саду Susapusa. Там будет новогодняя программа, подарки, праздничный мастер-класс, вкусная теплая еда и незабываемые эмоции.

Представитель агенства по подбору нянь Полина Матюшкина отметила, что спрос на услугу велик: «интересуются не только те, кто работает в новогоднюю ночь, но и, например, семьи, которые празднуют Рождество, а Новый год не отмечают. Или те, кто встречает праздник с детьми до 20:00, а потом хочет пойти на встречу с друзьями».