Украинский и эстонский музыкант пошел колядовать с детьми: «Мужчина сказал, что бросит гранату, если придем снова»

В понедельник отмечается Кадрипяев, поэтому вечером в воскресенье можно было встретить колядующих. Музыкант Руслан Трочинский решил вместе с детьми в этот прекрасный вечер взять инструменты и пойти по домам колядовать. Однако у одной из дверей в районе Пирита их ждал неприятный инцидент - семью выгнали и накричали на них.
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Хотя Руслан отмечает, что в целом люди были очень добрыми, один неприятный эпизод все же испортил общую картину.